تصفية أحد عناصر المليشيات في القره بوللي

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كشف مصدر مطلع اليوم السبت أن مسلحين أقدموا على تصفية أحد عناصر المليشيات المدعو بلقاسم جماعه علي الحنديري أثناء تواجده على الطريق الساحلي في منطقة القره بوللي.

وأضاف المصدر أن المسلحين يستقلون سيارة مدنية قاموا بفتح النار على الحنديري مساء أمس الجمعة، لافتا إلى أنه من مواليد 1988 ومن سكان مدينة هون في الجفرة.

وأوضح المصدر أن هناك معلومات تشير إلى أن عملية القتل تمت أثناء جلسة “سُكر” من قبل مليشياوي آخر، مؤكدًا أنه تم دفنه في مقبرة الحومة بتاجوراء ظهيرة اليوم السبت.

ولفت المصدر إلى أن المليشياوي (الحنديري) يتبع مليشيا “تاقرفت” والتلحق بمليشيا “مكافحة الإرهاب تاجوراء” ومنها إلى الحشد المليشياوي الموالى لتركيا ضمن قوات حكومة الوفاق، كما أنه خاض المعارك رفقة مليشيا “سرايا الدفاع عن بنغازي” ضد القوات المسلحة العربية الليبية.