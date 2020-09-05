بنغازي تستعد لافتتاح أول ملعب للركبي في ليبيا

بنغازي تستعد لافتتاح أول ملعب للركبي في ليبيا

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تستعد اللجنة الفنية للعبة الركبي في ليبيا، لافتتاح أول ملعب لها في مدنية بنغازي، وهو آخر أهداف مشروع ركبي 2018.

وقال رئيس اللجنة الفنية للعبة مصطفى الحوتي :”هذا الملعب سيكون له دور كبير في تطوير اللعبة ونشرها بشكل أوسع والافتتاح الرسمي سيكون منتصف هذ الشهر