بنغازي تستعد لافتتاح أول ملعب للركبي في ليبيا

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أخبار ليبيا24

تستعد اللجنة الفنية للعبة الركبي في ليبيا، لافتتاح أول ملعب لها في مدنية بنغازي، وهو آخر أهداف مشروع ركبي 2018.

وقال رئيس اللجنة الفنية للعبة مصطفى الحوتي :”هذا الملعب سيكون له دور كبير في تطوير اللعبة ونشرها بشكل أوسع والافتتاح الرسمي سيكون منتصف هذ الشهر

وأضاف الحوتي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”تواجد الملعب في جامعة بنغازي شي مميز للعبة ونشرها بين الطلاب”.

وختم رئيس اللجنة الفنية للعبة تصريحة :”الملعب ذو مقاييس دولية وسيحتضن كافة الأنشطة المحلية ومباريات وتدريبات المنتخب الليبي”.

وجاء إنشاء الملعب بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإشراف المجلس البلدي بنغازي بالشراكة مع جامعة بنغازي.

ويعد هذ الملعب إنجاز مميز للعبة التي تشق طريقها بشكل جيد في ليبيا وسيكون له الأثر في نشر اللعبة على نطاق أوسع.

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