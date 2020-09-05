بعد تجديد العقد..الهوني: فضلت الترجي على أندية مصرية وخليجية

بعد تجديد العقد..الهوني: فضلت الترجي على أندية مصرية وخليجية

أخبار ليبيا24

عبر اللاعب الليبي حمدو الهوني عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع نادي الترجي الرياضي التونسي.

وقال الهوني عن صحة العروض التي تلقاها – في تصريحات لموقع الترجي الرسمي على “فيسبوك” – :”صحيح كانت عندي عدة عروض رسميه من اندية مصرية وخليجية”.