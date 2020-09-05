بعد تجديد العقد..الهوني: فضلت الترجي على أندية مصرية وخليجية
أخبار ليبيا24
عبر اللاعب الليبي حمدو الهوني عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع نادي الترجي الرياضي التونسي.
وقال الهوني عن صحة العروض التي تلقاها – في تصريحات لموقع الترجي الرسمي على “فيسبوك” – :”صحيح كانت عندي عدة عروض رسميه من اندية مصرية وخليجية”.
وتابع اللاعب الليبي :”جددت التعاقد مع الترجي الخميس لثلاث أعوام جديدة لأني أشعر هنا بالراحة والكل يحبني وأعتبر الترجي بيتي”.
وواصل الهوني تصريحه :”آخر شي أفكر فيه هو العامل المادي وحب الناس والمعاملة الطيبة هنا هو ما دفعني للبقاء”.
وختم اللاعب حديثه :”أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور الرياضي وأتعهد بتقديم الإضافة المرجوة وتحقيق كل ما يطمح له الجمهور”.