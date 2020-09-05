الانقسام بيئة خصبة لتغلغل التطرف والإرهاب

أخبار ليبيا24

يُمثل التطرف والعنف والإرهاب أعمال خطيرة لما لها من اعتداء على الإنسان ولها آثار مدمرة على الحياة العامة برمتها، وهي من أهم الأسباب التي تهدد أمن واستقرار الدول؛ إذ إن تنمية وتقدم أي بلد في كافة المجالات يرتكز على أمنه الداخلي.

وقد شكّلت الجماعات المتطرفة الإرهابية على غرار القاعدة وداعش وأنصار الشريعة في العالم الإسلامي تهديدا مباشرا للدول التي وطأتها وخلقت حالة قصوى من الاستنفار لدى الحكومات والأجهزة الأمنية والعسكرية.

ومما لا شك فيه؛ فإن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها دول ما يعرف بـ “الربيع العربي”، خلقت ظروفًا مواتية للجماعات المتطرفة للتغلغل فيها، حيث حرّضت الجماعات الإرهابية، الأفراد وغالبتهم من الشباب، على ترك مجتمعاتهم من جميع أنحاء العالم للسفر إلى مناطق الصراع، التي شهدت حروبًا وانهيارًا في بنيتها المؤسساتية، خاصة في ليبيا، لتنفيذ أجنداتها.

وقد ارتكبت التنظيمات الإرهابية العديد من العمليات الإجرامية، محدثًا زلزالًا مدمرًا في كافة الأصعدة، ما ألحق آثار مدمرة من الناحية الاقتصادية والتنموية، ناهيك عن الآثار السياسية والاجتماعية، التي لازالت تعاني منها ليبيا إلى يومنا هذا.

وقد سعى الإرهاب في ليبيا إلى إحداث الفتن وخلق فوضى عارمة بالبلاد حتى يتمكن من السيطرة عليها واستغلال ثرواتها وموقعها الاستراتيجي المتميز للوصول إلى مناطق أوسع سواء في أوروبا أو أفريقيا.

ولتحقيق ذلك؛ فقد أقدمت الجماعات الإرهابية، وفقًا لخطط مرسومة من قبل قياداتها، على ارتكاب أعمال العنف الموجه إلى الأفراد والمجموعات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، بهدف تخويف وترويع للمواطنين والسلطات.

ونلفت هنا، إلى أن الجماعات الإرهابية، نفذت مئات من عمليات الاغتيال والتفجيرات والهجمات الانتحارية، التي أسفرت عن سقوط مئات، إن لم يكن آلاف، من الضحايا على مدار السنوات العشر الماضية.

ورغم كافة الجهود التي بذلها الليبيون من أجل محاربة الإرهاب، وما حققوه من انتصارات في عديد من المناطق، مكنتهم من اجتثاث التنظيمات الإرهابية، مثل داعش والقاعدة، على غرار ما حدث في بنغازي ودرنة وسرت، إلا إنه يمكن القول إن استمرار الانقسام السياسي والعسكري الحاصل الآن، يعد دافعًا قويًا للتنظيمات الإرهابية للعودة من جديد لتثبيت نفوذها وسيطرتها وارتكاب مزيد من العمليات.

من الثابت للجميع أن الجماعات المتطرفة تتغذى على الصراع الحاصل في الدول لتوسيع نفوذها وارتكاب أفعالها، وما تشهده ليبيا الآن يعد بيئة خصبة ومثالية لزيادة فعاليتها، وبالتالي فإن وحدة الصف وتوحيد الجهود لمكافحتها ومواجهتها، عن طريق توحيد المؤسسات، يعد سببًا رئيسًا لإضعافها وتدميرها؛ إذ إن الحسم في مكافحة الإرهاب ومحاربته بشكل أحادي، مهما بلغت قوة الحشد والوسائل لذلك، سيظل ناقصًا ولو في جزئيات صغيرة جدًا.