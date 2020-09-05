إحالة رئيس صندوق التضامن الاجتماعي بشرق ليبيا للتحقيق في تهم فساد

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قال جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إن اللجنة المُكلفة بتعليمات القائد العام للجيش الوطني والمُشكلة برئاسة جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة والمخولة بمُكافحة الفساد الإداري والتسيب والإهمال بالقطاعات الصحية العامة قامت باستدعاء رسمي لرئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، أحمد خليفة بريدان العبيدي، وأحالته للتحقيق.

وأفاد الجهاز، أن التحقيق جاء على خلفية تُهم الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، وذلك بعد إجراء تفقد اللجنة المؤسسات الواقعة تحت مسؤولية صندوق التضامن الاجتماعي في مدينة بنغازي، والمتمثلة في دار رعاية البنين ومركز الأمل، وكذلك مركز المعاقين وغيرها من المراكز.

وكشف الجهاز، أنه أثناء الزيارة فوجئت اللجنة بوجود وضع كارثي من المُخالفات التي لا تُعد ولا تُحصي داخل تلك المؤسسات.

وأشار إلى انعدام أبسط الحاجيات الأساسية والواجبات الإنسانية داخل تلك المراكز، والتي يتصدرها غُرف النوم الغير صحية ولا يوجد بها أسرة.

وأظهرت مشاهد مسجلة، مبيت النُزلاء على الأرض وانعدام النظافة العامة من تكدس للقمامة وانعدام التكييف وتعطل غرف الصرف الصحي.

وقال جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إن بعد التدقيق وجمع المعلومات والاستدلالات أُثبتت عدة قضايا ضد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، والتي تُعد اختلاسًا للمال العام وفساد إداري ومالي، ناهيك عن القضايا الأخلاقية.

وأكد الجهاز، أنه ستتم مُحاسبة كُل من ساهم في تردي الخدمات الصحية بهذه المؤسسات دون اهتمام لمناشدة النُزلاء والعاملين والأطقم الطبية لهم، حول الوضع المتردي للإعاشة وعدم صرف مُستحقاتهم المالية طيلة الأشهر الماضية.