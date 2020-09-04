مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 672 إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أمس الخميس تسجيل عدد (672) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (445) حالات جديدة، وعدد (227) حالات مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3812) عينة، بينها عدد (3140) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1193) عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة.

– مختبر فرع المركز سبها عدد (67) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1193) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (259) عينة.

– مختبر فرع المركز الزاوية عدد (90) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (92) عينة.

– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

– مختبر فرع المركز الكفرة عدد (44) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (305) عينة.

– مختبر فرع المركز طبرق عدد (9) عينات.

– مختبر المعهد القومي للاورام صبراتة عدد (40) عينة.

– مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة.

– مختبر فرع المركز تازربو عدد (2) عينة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 228 حالة جديدة.

– عدد 45 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 4 جديدة

3- الزنتان :-

عدد 6 مخالطة

4- بني وليد :-

عدد 27 جديدة

5- الخمس :-

عدد 30 جديدة

عدد 1 مخالطة

6- الزاوية المركز :-

عدد 5 مخالطة

عدد 10 جديدة

7 – الزاوية الغرب :-

عدد 1 جديدة

8 – الجميل :-

عدد 1 جديدة

عدد 6 مخالطة

9 – جادو :-

عدد 6 مخالطة

عدد 4 جديدة

10 – ترهونة :-

عدد 2 جديدة

11- قصر الأخيار :-

عدد 1 جديدة

12 – سواني بني آدم :-

عدد 1 جديدة

13 – يفرن :-

– عدد 3 جديدة

عدد 2 مخالطة

14- الرحيبات :

عدد 5 جديدة

15 – الجفارة :-

– عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

16 – جنزور

عدد 17 جديدة

عدد 7 مخالطة

17- النواحي الأربعة :-

عدد 14 مخالطة

18- زوارة

عدد 3 جديدة

19- صرمان

عدد 4 جديدة

عدد 40 مخالطة

20- صبراتة

عدد 3 جديدة

21- العجيلات

عدد 2 جديدة

22- زليتن

عدد 10 جديدة

عدد 20 مخالطة

23- سبها

عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

24- الشاطئ

عدد 2 جديدة

عدد 7 مخالطة

25- تراغن

عدد 1 مخالطة

26- الغريفة

عدد 1 جديدة

27- مصراتة

عدد 38 مخالطة

28- الكفرة

عدد 8 جديدة

عدد 22 مخالطين

29- بنغازي

عدد 41 جديدة

30- درنة

عدد 5 جديدة.

31- الواحات

عدد 11 جديدة

32- المرج

عدد 4 جديدة

33- سرت

عدد 5 جديدة

34- طبرق

عدد 1 مخالطة

عدد 7 جديدة

35- درج

عدد 1 جديدة

36- تازربو

عدد 1 مخالطة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 54 ) حالة شفاء:

1- عدد 5 في طبرق

2 – عدد 2 في سرت

3- عدد 1 في بني وليد

4- عدد 12 في سبها

5- عدد 2 في الأصابعة

6- عدد 1 في الزاوية المركز

7- عدد 3 في صرمان

8- عدد 22 في مصراتة

9- عدد 2 في زليتن

10- عدد 4 في الزنتان

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 8 ) حالات وفاة:

عدد 4 حالات في طبرق

عدد 1 في صرمان

عدد 1 في مصراتة

عدد 1 في زليتن

عدد 1 في الكفرة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغت 16,445 حالة، والحالات النشطة بلغت 14,273 حالة، والمتعافين عدد 1,910 حالة، والوفيات 262 حالة.