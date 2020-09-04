مسؤول أمريكي يدعو تركيا إلى احترام القوانين الدولية فيما يتعلق بتواجدها بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، تركيا إلى احترام القوانين الدولية فيما يتعلق بتواجدها في ليبيا، على حد قوله.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال حديثه لقناة “الغد” أمس الخميس، حيث تطرق إلى أهمية الحلول السياسية في ليبيا، والانتهاكات التركية في البلاد.

وأكد وربيرج، أن الخارجية الأمريكية لا ترحب بوجود أي قوة أجنبية في البلاد، داعيا كافة الأطراف إلى ضرورة التنسيق والدخول في مفاوضات فيما يتعلق بقضايا شرق المتوسط تجنبا للصدام العسكري.