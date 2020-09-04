مؤسسة النفط: ندين النشاط العسكري غير المسؤول والخطير بميناء رأس لانوف

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، عن إدانتها إزاء “النشاط العسكري غير المسؤول والخطير في ميناء رأس لانوف”، بحسب ما ذكرت في بيانها اليوم الجمعة.

وأكدت المؤسسة، أن “مجموعة من المسلحين التابعين لحرس المنشآت النفطية من بينهم مرتزقة أجانب، أجبروا سفينة (محمد باي) على دخول إلى ميناء رأس لانوف عند الساعة الثانية من هذا الصباح، بعد ما كان مقرر دخولها إلى الجزء التجاري من الميناء اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحا لتحميل الخردة”.

وأوضحت المؤسسة، أن “المجموعة المسلحة قامت بترهيب طاقم السفينة – المسجلة في جزر القمر – من خلال إطلاق عيارات باستعمال الذخيرة الحية وقذائف (أر بي جي) في منطقة توجد فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة الاشتعال”.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط للوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية بعد قيام أفراد عسكريين باستعمال الذخيرة الحية في ميناء رأس لانوف، قائلة: “إن وجود القوات، بما في ذلك المرتزقة الذين يفتقرون إلى أي نوع من الانضباط، هو تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كافّة أرجاء ليبيا”.

وتهجم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله على أفراد حرس المنشآت النفطية قائلا: “هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة إخفاقات ما يسمى بحرس المنشآت النفطية. لقد أظهروا مرة أخرى افتقارهم المطلق للمهنية، وتجاهلهم لسيادة القانون. لحسن الحظ، لم تقع إصابات، ولكن هذا النوع من السلوك غير المقبول كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية”.

ودعا صنع الله، جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى دعم إنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية الليبية على الفور، واستبدال جهاز حرس المنشآت النفطية، مشددا على ضرورة انسحاب جميع المجموعات العسكرية، وخاصة المرتزقة الأجانب، من هذه المنشآت فورا، على حد قوله.