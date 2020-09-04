العقوري يهنيء خارجية النواب التونسي لمنح الثقة لحكومة “المشيشي”

أخبار ليبيا24

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي سماح دمق، بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي آخر التطورات السياسية التي تهم البلدين والتحديات التي تواجه المنطقة، كما أكد العقوري على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في ظل الظروف الراهنة وأبرزها أزمة جائحة وباء كورونا ومواجهة تداعياتها.

وكان البرلمان التونسي، صوت في ساعة مبكّرة من صباح الأربعاء، بالأغلبية المطلقة، بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي بعد جلسة عامّة خصصت لعرض حكومة المشيشي على التصويت.

وشهد التصويت موافقة 134 نائبا بنعم على الحكومة المقترحة، واعتراض 67 ودون تحفّظ 201 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).