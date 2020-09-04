السايح: المفوضية غير جاهزة لإجراء انتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عدم جاهزية المفوضية لإجراء انتخابات في ليبيا بسبب قلة الإمكانيات.

وشدد السايح، في تصريحاته لقناة 218 اليوم الخميس، على أنه إذا استمر غياب الدعم للمفوضية فإنها لن تستطيع إجراء أي انتخابات، موضحا أن المفوضية تمر بأزمة تتمثل في عدم قدرتها على إدارة شؤونها العادية بسبب نقص الأموال.

وتوقع السايح، تحقيق مشاركة كبيرة في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد، وأبدى استغرابه من دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى انتخابات في مارس المقبل، في ظل عدم تقديم الحد الأدنى من الميزانية للمفوضية.

وقال السايح، إن “حكومة الوفاق الوطني تمارس الضغط على مفوضية الانتخابات منذ 5 سنوات، حتى وصلت إلى درجة أنها غير قادرة على إدارة شؤونها العادية”. مضيفا أن ممارسة الحكومة الحالية تمنع المفوضية من إقامة أي انتخابات في عام 2021، مؤكدا عدم قدرة الحكومة على دعم أي عملية انتخابية.

وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أن المفوضية لديها خطط للتنمية لكن غياب التمويل يمنعها من القيام بدورها في توعية الناخبين بالقوانين وشروط الترشح وكافة الأنظمة الانتخابية، وفق قوله.