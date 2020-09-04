البعثة الأممية تهنئ بإجراء الانتخابات البلدية بمصراتة

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وجّهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، التهنئة لأهالي مصراتة على العملية الانتخابية السلمية والناجحة التي أجريت الخميس.

وقالت، رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن “هذه الانتخابات أثبتت، مرة أخرى، إصرار الليبيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية في انتخاب ممثليهم، في تحدٍ واضح للعديد من المعوقات التي تواجهها مدينتهم وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة”.

وأضافت، “أثني على جميع المشاركين في هذه العملية الانتخابية، بما في ذلك اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وموظفي مراكز الاقتراع ووكلاء المرشحين والمنظمات المراقبة والطاقم الطبي والأمني، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تمت دعوتها لتغطية الانتخابات بصرف النظر عن توجهاتها الإعلامية، وذلك لجهودهم الدؤوبة والتزامهم الديمقراطي لضمان إتاحة مناخ آمن وديمقراطي للناخبين لانتخاب ممثليهم بحرية”.

وحثّت وليامز، جميع الناخبين الليبيين على التعامل بجدية في التسجيل والمشاركة بشكل أكبر في الانتخابات المحلية المقبلة.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحكم المحلي، وكذلك دعمها للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.