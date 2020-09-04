الاستشارية الطبية “درنة أم الرزم” تكشف إحصائيات كورونا المسجلة

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” تسجيل 5 حالات اصابة بفيروس كورونا الخميس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه تم سحب عينات لعدد 21 حالة اشتباة وكانت نتائج 16 حالة سالبة، وعدد 5 حالات موجبة.

وذكرت اللجنة أن الإصابات المسجلة 3 منها من مدينة درنة وعدد 2 من أم الرزم وتتراوح أعمار المصابين من 30 سنة حتى 52 ، 72 سنة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في درنة وصلت إلى عدد 60 حالة مؤكدة منها 16 حالة نشطة تتواجد بمركز الشفاء للعزل الطبي بدرنة.

هذا وتم تسجيل حالة شفاء واحدة الخميس لترتفع حالات الشفاء في منطقة درنة إلى 30 حالة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة أم الرزم أن 24 ساعة الماضية تم تسجيل حالة وفاة واحدة داخل مركز الشفاء للعزل الطبي درنة.