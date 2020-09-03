ضبط أدوية مهربة من الجزائر إلى ليبيا شرطة كاباو تضبط أدوية مهربة من الجزائر كانت في طريقها إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء مركز شرطة كاباو بمديرية أمن جادو تشكيل عصابي يمتهن عمليات تهريب شحنات من الأدوية عبر الحدود مع الجزائر.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن رجال الأمن عثروا خلال تفتيش المركبات الآلية للمهربين، على كميات كبيرة من صناديق أدوية متعددة الأنواع والأغراض والاستعمال، من دون وجود أدنى شروط السلامة والتخزين والبعض منها قاربت صلاحيته على الانتهاء.

وأوضحت، أنه من خلال الاستدلال والتحقيق مع المضبوطين اعترفوا باستلامهم هذه المواد من مهربين بالقرب من حدود الجزائر عن طريق وسطاء لإيصالها إلى العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود الأمنية التي تبذلها مديرية أمن جادو في حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.