رفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا انتهاء التحقق مع باشاغا والرئاسي يقرر يسمح له بمباشرة عمله

أخبار ليبيا24

رفع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، وأعطى له الإذن بمباشرة مهامه اعتبارًا من اليوم، وذلك بعد بضع ساعات من انتهاء التحقيق الإداري معه.

وأجرى المجلس الرئاسي بمقر حكومة الوفاق في طرابلس تحقيقًا إداريًا مع باشاغا، على خلفية التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

ووصل باشاغا، إلى مقر الحكومة في العاصمة طرابلس لبدء التحقيق معه، في موكب أمني كبير رافق وصوله إلى المقر.

والجمعة أوقف الرئاسي، باشاغا احتياطيًا عن عمله وإحالته إلى التحقيق الإداري، حيث أعلن أن التحقيق مع الوزير سيشمل “البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين”.