باشاغا: هذا ما دار معي في جلسة التحقيق

باشاغا: هذا ما دار معي في جلسة التحقيق كلمة مسجلة لـ فتحي باشاغا فور انتهاء التحقيق معه

أخبار ليبيا24

كشف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن كواليس جلسة التحقيق معه من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فور انتهائها وما خلصت إليه من قرارات.

وقال باشاغا، في إيجاز صحفي مسجل، إن التحقيق معه التحقيق دار بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها من اختراقات وتجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون في المظاهرات.

وشهدت المظاهرات الشعبية الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس أعمال قمع واختطاف ضد المتظاهرين.

وأضاف باشاغا، أن التحقيق خلُص إلى التأكيد على تماسك أجهزة الدولة تحت رئاسة المجلس الرئاسي والتنسيق فيما بينها والتأكيد على الاستمرار في دمج وإعادة تأهيل القوى الأمنية والعسكرية.

وتابع إن جلسة التحقيق أكدت أيضًا على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية، مشيراً الى أن التحقيق استمر لمدة 5 ساعات و20 دقيقة في وجود أعضاء المجلس الرئاسي دون حضور أي أطراف أخرى.

وفور انتهاء جلسة التحقيق، رفع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الوقف الاحتياطي عن باشاغا وأذن له بممارسة عمله اعتبارًا من اليوم.

والجمعة أوقف المجلس الرئاسي، باشاغا، احتياطيًا عن عمله وإحالته إلى التحقيق الإداري، قائلًا: إن التحقيق مع الوزير سيشمل “البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين”.