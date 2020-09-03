الرئاسي يحول معسكر النقلية إلى مكب مرحلي للقمامة الرئاسي يقول إن تحويل معسكر لمكب قمامة مصلحة عامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تخصيص كامل مساحة معسكر النقلية بطريق المطار لصالح شركة الخدمات العامة بطرابلس، لاستخدامه بإقامة مكب مرحلي لتجميع القمامة.

الرئاسي قال، إنه اتخذ القرار 513 لسنة 2020، بناء على الكتاب الموجه إليه من رئيس اللجنة التسييرية شركة الخدمات العامة بطرابلس، وعلى ما تفتضيه المصلحة العامة.

وطالب المجلس الرئاسي شركة الخدمات العامة طرابلس بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ القرار وتسوية أي التزامات تكون قد ترتبت سابقا على العقار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر في نوفمبر 2018 قرارا بشأن تخصيص كامل مساحة معسكر النقلية لصالح صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.