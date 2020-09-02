وليامز وقيس يدعوان الليبيين إلى لقاء سريع للتوصل إلى حل سلمي وسياسي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتباحث في الأزمة الليبية.

واتفق الطرفان، على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، مشددين على ضرورة أن يلتقي الليبيين بسرعة من أجل التوصل إلى حل سلمي وسياسي.

وعبرت وليامز، عن امتنانها العميق لدعم تونس المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.