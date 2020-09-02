مواطنان يتبرعان بأكسجين لمستشفى سوسة العام

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أخبار ليبيا24

تبرع مواطنان أحدهم من مدينة سوسة والآخر من مدينة طبرق بتزويد مستشفى سوسة العام بمادة الأكسجين الطبي إلى حين انتهاء الأزمة التي يعاني منها المستشفى.

وتواصل المواطن أشرف رافع إبراهيم وهو من سكان سوسة مع صديق له من مدينة طبرق يونس الكريمي وتعاونا بإحضار عشرة إسطوانات أكسجين بسيارته الخاصة دون مقابل من مصنع خاص من طبرق بتصنيع مادة الأكسجين.

وتكفل صاحب المصنع بتزويد المستشفى بالأكسجين إلى حين إنتهاء الأزمة دون أي مقابل نظرًا لأن مستشفى سوسة العام يعاني من نقص حاد في الأكسجين الطبي.

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