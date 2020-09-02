مؤسسة النفط والاتحاد الأوروبي يناقشان تأثير إغلاق النفط في ليبيا

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بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تأثير الإقفالات للحقول والمنشآت النفطية على الاقتصاد الوطني.

وأثنى صنع الله خلال الاجتماع أمس الثلاثاء على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية منذ يناير وحتى اليوم.

وأكد رئيس الموسسة الوطنية للنفط على الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي في دعم مبادرة المؤسسة من أجل استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وشدد صنع الله على أن الصراع القائم في ليبيا ليس له علاقة بتوزيع عائدات النفط بل هو صراع بين أطراف تريد الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي.

ومن جانبه أشاد بوريل بحفاظ المؤسسة على حيادها ومساهمتها الفعّالة في إنعاش الاقتصاد الليبي، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية، بالتوازي مع مسار لإعادة الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بأمن المنشآت التابعة للمؤسسة واخلاء كافّة المواقع النفطية من المظاهر المسلحة.

وأشار الممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية إلى أن استئناف الإنتاج أمر ضروري يعود بالمنفعة على جميع الليبيين ويضمن مستقبلهم.