لجنة كورونا صرمان تعلن تسجيل 14 إصابة في يومين
أخبار ليبيا24
أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في بلدية صرمان أنها سجلت 14 إصابة بفيروس كورونا في البلدية مابين يومي الإثنين والأحد.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن 8 حالات هي لمخالطين من محلة العين أعمارهم تتراوح مابين 4 إلى 44 عام.
وتابعت اللجنة أن حالة جديدة مسجلة لرجل يبلغ 51 عام من محلة العين وحالة جديدة لسيدة تبلغ 65 عام وامرأة تبلغ من العمر 45 من محلة أم الحشان ورجلين.
وأكدت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في بلدية صرمان تسجيل حالتي وفاة في محلة الشاطئ ومحلة بالريش.
ونوهت أن المدينة أخذت منعرج في حالات الوفاة ويتم معرفة الإصابه بعد حالة الوفاة مما يجعل الأمر شائك جدا أمام فرق الرصد والتقصي حتى من ناحية من قام بالتغسيل والدفن ولأهالي المتوفين.
وشددت اللجنة على ضرورة لَبْس الكمامات التي أصبحت شيء مهم جدا إصافة إلى أهمية التباعد الاجتماعي وعدم استقبال التعازي.
وطالبت اللجنة بالتواصل معها والتبليغ عن أي حالات اشتباه والتي تعاني من أعراض ظاهرة وعدم التستر عليها لأنه سيشكل خطر على أرواح المواطنين.
وناشدت المواطنين باتباع كل الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد في المؤسسات الحكومية والمحال التجارية خلال هذه الفترة والأيام المقبلة.