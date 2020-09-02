لجنة كورونا صرمان تعلن تسجيل 14 إصابة في يومين

لجنة كورونا صرمان تعلن تسجيل 14 إصابة في يومين

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في بلدية صرمان أنها سجلت 14 إصابة بفيروس كورونا في البلدية مابين يومي الإثنين والأحد.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن 8 حالات هي لمخالطين من محلة العين أعمارهم تتراوح مابين 4 إلى 44 عام.

وتابعت اللجنة أن حالة جديدة مسجلة لرجل يبلغ 51 عام من محلة العين وحالة جديدة لسيدة تبلغ 65 عام وامرأة تبلغ من العمر 45 من محلة أم الحشان ورجلين.

وأكدت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في بلدية صرمان تسجيل حالتي وفاة في محلة الشاطئ ومحلة بالريش.