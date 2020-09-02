فرض عقوبات أمريكية على المدعية العامة للمحكمة الجنائية واشنطن تفرض عقوبات على بنسودا بسبب تحقيقات في جرائم حرب للجيش الأمريكي

أخبار ليبيا24

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، المحكمة الجنائية بـ “محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية”.

وقال بومبيو، أمام الصحفيين، إن السيدة بنسودا وفاكيسو موشوشوكو، رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون، ستتم معاقبتهما بموجب هذا الأمر.

وحذّر بومبيو، “الذين يواصلون الدعم المادي لهؤلاء الأفراد يخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضا”.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، فيما إذا ارتكبت القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

والولايات المتحدة الأمريكية ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي جرى تأسيسها بموجب معاهدة للأمم المتحدة في عام 2002.

وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 11 يونيو الماضي، يسمح لبلاده بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومنعهم من دخول البلاد.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على إصدار التأشيرات وحظرًا على ممتلكات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في جهود التحقيق مع الموظفين الأمريكيين.