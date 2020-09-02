عقب قرار فتح الحدود..السلطات المصرية تسمح بدخول الحافلات الليبية والشاحنات

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري اليوم الأربعاء إن السلطات المصرية تسمح بدخول الشاحنات الليبية وحافلات نقل الركاب “فيتو” اعتبارا من اليوم.

وأضاف الجراري في تصريح لـ”اخبار ليبيا24″ أن دخول المسافرين الليبيين جاء عقب قرار فتح الحدود البرية مابين البلدين أمس الثلاثاء.

وأشار الجراري إلى أن الحدود بين ليبيا ومصر أغلقت من شهر مارس الماضي عقب انتشار جائحة كورونا في العالم.

وكان عضو لجنة تسجيل المسافرين لمصر في بلدية طبرق إيهاب سيف النصر أكد أن اللجنة باشرت اليوم الأربعاء بتسجيل المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري.

وأضاف سيف النصر في تصرح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه يفرض على المسافر الليبي أن يكون مصحوبًا بتحليل كورونا PCR قبل السفر بموعد 48 ساعة.

وأوضح عضو اللجنة انه بعد الإذن بفتح الحدود مابين ليبيا ومصر أمس الثلاثاء امام المسافرين الليبيين تم اليوم استئناف تسجيل الراغبين في السفر إلى مصر.

وذكر سيف النصر أن التسجيل يكون للرجال من سن 18 سنة حتى 45 سنة مرفق صورة من الجواز وأن يكون الجواز ساري المفعول، أما الذكور أقل من سن 18 سنة وأكثر من 45 السفر بدون تسجيل.