جنائي طبرق يضبط ساحر ومشعوذ متلبس وبحوزته طلاسم

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر أمني في مدينة طبرق لـ”أخبار ليبيا24″ أن أعضاء وحدة الظواهر الهدامة في قسم البحث الجنائي تمكنوا من ضبط ساحر ومشعوذ متلبس وبحوزته طلاسم.

وأفاد المصدر أن معلومات وردت لرئيس وحدة الظواهر الهدامة بالقسم عن قيام شخص يقوم بأعمال السحر والشعوذة وبعد صحة المعلومات أمربضبط وإحضار الشخص ومافي حوزته.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم ضبط الساحر وتفتيش الغرفة التي يقطن بها وتم العثور على مواد غريبة وطلاسم وأحجبة وأشياء معدة للسحر والشعوذة واتخذت جميع الإجراءات اللازمة حياله.

يشار إلى أن مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبرق قد خاطب مدير الأمن على ضرورة محاربة السحر والشعوذة والتي انتشرت بالمدينة وأغلبهم من العرب والأفارقة والذين سيتم ضبطهم جميعاً.