تسجيل حالات شفاء من كورونا لليوم الثاني على التوالي ببنغازي

تسجيل حالات شفاء من كورونا لليوم الثاني على التوالي ببنغازي الإعلان عن شفاء 23 حالة مصابة بكورونا في بنغازي خلال يومين

أخبار ليبيا24

سجلت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، ارتفاعًا، خلال يومين، في عدد حالات شفاء المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يخضعون للعزل الصحي داخله.

وأعلنت الإدارة، اليوم الأربعاء، خروج 12حالة مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، وذلك بعدما أعلنت الأحد شفاء 11 مصابًا بالفيروس.

وبهذا ارتفع عدد حالات الشفاء التي أعلنت عنها الإدارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي إلى 23 حالة.