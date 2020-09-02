بلدية طبرق تباشر بتسجيل المسافرين إلى مصر

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو لجنة تسجيل المسافرين لمصر في بلدية طبرق إيهاب سيف النصر إن اللجنة باشرت اليوم الأربعاء بتسجيل المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري.

وأضاف سيف النصر في تصرح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه يفرض على المسافر الليبي أن يكون مصحوبًا بتحليل كورونا PCR قبل السفر بموعد 48 ساعة.

وأوضح عضو اللجنة انه بعد الإذن بفتح الحدود مابين ليبيا ومصر أمس الثلاثاء امام المسافرين الليبيين تم اليوم استئناف تسجيل الراغبين في السفر إلى مصر.

وذكر سيف النصر أن التسجيل يكون للرجال من سن 18 سنة حتى 45 سنة مرفق صورة من الجواز وأن يكون الجواز ساري المفعول، أما الذكور أقل من سن 18 سنة وأكثر من 45 السفر بدون تسجيل.

وأشار عضو اللجنة إلى أنه بالنسبة للنساء الدخول بدون تسجيل لكل الأعمار، موضحًا أن يشترط في الجواز الأخضر أن تكون الصورة الشخصية مطابقة للواقع.

وأكد أنه يتم دفع مبلغ 20 دينار، لافتا إلى أن التسجيل للمواطنين في المنطقة الشرقية فقط من رأس لانوف غرباً إلى أمساعد شرقاً إلى الكفرة جنوباً، أما سكان المنطقة الغربية السفر إلى مصر بالطيران فقط.

وبين سيف النصر أن حصة بلدية طبرق اليومية 44 مسافر، مشيرًا إلى أن السفر يكون بعد التسجيل بعشرة أيام.

يشار أن تسجيل المسافرين قد أوقف في مارس الماضي بعد جائحة كورونا وإغلاق الحدود بين البلدين.