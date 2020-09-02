بإجمالي 15,156 حالة..مكافحة الأمراض يعلن 532 إصابة جديدة بكورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل عدد (532) عينة موجبة أمس الثلاثاء بينها عدد (349) حالات جديدة، وعدد (183) حالات مخالطين.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المركز استلم أمس الثلاثاء عدد (3255) عينة كان بينها عدد (2723) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:
المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1266) عينة.
مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة.
مختبر فرع المركز سبها عدد (111) عينة.
مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (629) عينة.
مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (234) عينة.
مختبر فرع المركز الزاوية عدد (92) عينة.
مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (59) عينة.
مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينة.
مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.
مختبر فرع المركز تازربو عدد (11) عينة.
مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة.
مختبر فرع المركز الكفرة عدد (12) عينة.
مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (300) عينة.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1 – طرابلس :-
– عدد 132 حالة جديدة.
– عدد 31 حالة مخالطة
2- غريان :-
– عدد 1 جديدة
عدد 1 مخالطة
3- الزنتان :-
– عدد 4 جديدة.
عدد 13 مخالطة
4- الرجبان :-
عدد 1 جديدة
5- الخمس :-
عدد 70 جديدة
عدد 2 مخالطة
6- الزاوية المركز :-
عدد 7 مخالطة
7 – الزاوية الغرب :-
عدد 1 جديدة
8 – يفرن :-
عدد 1 جديدة
9 – كاباو :-
– عدد 14 جديدة
عدد 5 مخالطة
10 – صرمان :-
عدد 3 جديدة
11- جنزور :-
عدد 1 جديدة
12 – القره بوللي :-
عدد 1 مخالطة
13 – الأصابعة :-
– عدد 1 جديدة
14- النواحي الأربعة :
عدد 2 مخالطة
عدد 2 جديدة
15 – زوارة :-
– عدد 4 جديدة
16 – الماية
عدد 1 جديدة
17- الرياينة :-
عدد 2 جديدة
18- مزدة
عدد 9 مخالطة
19- فسانو
عدد 2 جديدة
عدد 2 مخالطة
20- العجيلات
عدد 5 مخالطة
21- درج
عدد 1 جديدة
22- زليتن
عدد 10 جديدة
عدد 20 مخالطة
23- سبها
عدد 5 جديدة
عدد 2 مخالطة
24- الشاطئ
عدد 3 جديدة
عدد 3 مخالطة
25- غات
عدد 1 جديدة
26- الغريفة
عدد 2 مخالطة
27- البوانيس
عدد 5 جديدة
28- أم الأرانب
عدد 1 جديدة
29- بنت بية
عدد 5 مخالطة
30- مصراتة
عدد 52 مخالطة.
عدد 2 جديدة.
31- طبرق
عدد 3 جديدة
32- الكفرة
عدد 3 مخالطة
عدد 1 جديدة
33- بنغازي
عدد 56 جديدة
34- القيقب
عدد 2 جديدة
35- سرت
عدد 5 جديدة
36- المرج
عدد 3 جديدة
37- درنة
عدد 2 جديدة
38- الواحات
عدد 18 مخالطة
39 – تازربو
عدد 9 جديدة
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 70 ) حالة شفاء:
1- عدد 27 في سبها
2 – عدد 33 في مصراتة
3- عدد 8 في زليتن
4- عدد 2 في الزنتان
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 8 ) حالات وفاة:
عدد 1 حالة في الواحات
عدد 1 في سرت
عدد 1 في درج
عدد 1 في صرمان
عدد 3 في زليتن
عدد 1 غريان
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغت 15,156 حالة ، والحالات النشطة بلغت 13,160 حالة ، والمتعافين وصل عددهم إلى 1,746 حالة، أما الوفيات بلغ 250 حالة.