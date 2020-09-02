بإجمالي 15,156 حالة..مكافحة الأمراض يعلن 532 إصابة جديدة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل عدد (532) عينة موجبة أمس الثلاثاء بينها عدد (349) حالات جديدة، وعدد (183) حالات مخالطين.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المركز استلم أمس الثلاثاء عدد (3255) عينة كان بينها عدد (2723) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1266) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة.