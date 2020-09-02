السويحلي: الوفاق تتحمل عواقب انتخاب ‏مجالس بلدية صوتت لها الأقلية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد ‏الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، النظام الانتخابي الذي تجرى وفقه انتخابات المجالس البلدية، مؤكدًا أنه يفتقر إلى الحد الأدنى المطلوب من التوازن والمقبولية لضمان عملية انتخابية توفر متطلبات الممارسة الديمقراطية السليمة، وأنه من الصعب أن يوجد له مثيل في العالم اليوم.

السويحلي أوضح ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الانتخابات لا يكفي فقط أن تكون حرة وشفافة ويفتح فيها باب التنافس للجميع على قدم المساواة، ولكن عليها أيضا أن ‏تتبنى نظامًا انتخابيًا ‏عادلًا ومنطقيًا يؤدي إلى إنتاج مجالس بلدية تمثيلية تتمتع ‏بتفويض حقيقي يعبر عن إرادة أغلبية الناخبين.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي الحالي، القائم على نظام القوائم المغلقة بجولة واحدة بدون جولة إعادة إذا لم تتحصل إحدى القوائم على الأغلبية (50%)، يخالف تمامًا هذه القاعدة المهمة.

وبيّن أن قدرة الإدارة المحلية على معالجة التحديات اليومية التي يواجهها المواطن نتيجة تردي مستوى الخدمات الأساسية التي تلامس حياته مباشرة، يعتبر المعيار المركزي في تقييم فاعليتها، مشيرا إلى أن هذه القدرة أو الفاعلية لا تتطلب فقط توفير الإمكانيات المادية، بل تحتاج قبلها كأولوية، العمل على تحقيق ‏القيادة الإدارية التي تملك الرؤية والمشروع لإنجاز هذه المسؤولية الكبيرة.‏

وأردف “من هنا تأتي أهمية إجراء انتخابات المجالس البلدية المنوط بها مواجهة هذه المتطلبات وتوفير كل العناصر المتاحة ‏لإنجاح هذا العمل الكبير”.

‏وأضاف أن كل المؤشرات تؤكد أن هذا الضجيج الإعلامي والأموال ‏التي صُرفت ‏‏سينتهي بمجالس بلدية تفتقد شرعية تمثيل أغلب ناخبي مناطقها قائلاً: “‏ربما 20% من الأصوات فقط ‏ويُصبح غالبية الناخبين خارج المشهد تمامًا، ‏ربما تصل نسبتهم إلى 80% ‏ولا يملكون صوتا أو تأثيرًا في إدارة شؤون منطقتهم”، بحسب قوله.

‏قدرة الإدارة المحلية على معالجة التحديات اليومية التي يواجهها المواطن نتيجة تردي مستوى الخدمات الاساسية التي تلامس… Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Tuesday, September 1, 2020

ونوّه إلى أنه تم تقديم الكثير من الاعتراضات والمقترحات قبل صدور هذا القرار (قرار رقم 6 لسنة 2020) ‏على مدى المدة الماضية، قائلاً: “لكن التفرد والتعنت أدى إلى تبنى ‏هذا النظام البائس المعيب وغير الصائب، وفرض أمر واقع يتجسد اليوم في ‏ممارسات يغلب عليها ‏الضجيج والمغالطات ولكنها خالية تماما من المضمون الفعلي المستهدف”.‏‏

وحمّل السويحلي، لجنة الانتخابات البلدية، ومن ورائها حكومة الوفاق، المسؤولية الكاملة لما وصفه بعواقب انتخاب ‏مجالس بلدية صوتت لها الأقلية ولا تملك تفويضًا من أغلبية الناخبين لإدارة شؤون بلديتها، وما قد يؤدى إليه ذلك من انقسامات داخل المنطقة الواحدة، ما قد ينعكس سلبًا على القدرة على توفير الخدمات المطلوبة، وأنه قد يتطور إلى خلافات حول أحقية التمثيل، وتطعن في شرعية العملية الانتخابية برمتها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مصيرية وأوضاعا معيشية صعبة، بحسب قوله.

‏وتابع، بأن نتائج الانتخابات التي تتوالى تباعا هذه الأيام تثبت‏ ما حذر من وقوعه وهو حصول الفائز على أقلية أصوات الناخبين،‏ مشيرا إلى أن نتائج بلدية “غات” خير مثال على ذلك، ‏حيث فازت القائمة الأولى (الوفاق) بنسبة 23% تقريبًا وذهبت أصوات 77% (الأغلبية) ‏أدراج الرياح، والتي لا تملك أي مشاركة أو تأثير في ما يقرر من شؤون بلديتها.

وأضاف أن هذه نتيجة متوقعة لنظام وصفه بـ”عجيب غريب لا مثيل له في العالم”؛ حيث تلتزم كل النظم الانتخابية المتعارف عليها عالميًا بإنتاج مجالس منتخبة تمثل الأغلبية والأقلية ‏وتتولى الأغلبية السلطة والإدارة، بينما تكون الأقلية حاضرة لتمثيل الرأي الآخر والنقد والتصويب.

واختتم السويحلي قائلا “فرصة أخرى أضاعتها السلطة القائمة، ولا أظن أنها الأخيرة؛ كان يمكن لها لو أنها استمعت واسترشدت بما يجرى فى العالم وحولها أن تكون هذه الانتخابات، ليس فقط خطوة تحسب لها للوصول إلى إدارة محلية ناجزة وقادرة، بل أيضا ترسيخًا على المدى البعيد للممارسة الديمقراطية الرشيدة على مستوى الحكم المحلي”.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، أعلنت عن تشكيل اللجان الفرعية لأولى البلديات التي ستجرى فيها العملية الانتخابية وهي 15 بلدية على رأسها بلدية درنة.

وقال الناطق باسم اللجنة المركزية للانتخابات البلدية خالد يونس، في إيجاز صحفي، إن بلدية درنة لها وضع خاص كونها لم تشهد أي ممارسة ديمقراطية ولم تجر بها أي عملية انتخابية من قبل.

وأوضح أن الانتخابات تجرى وفق التشريعات واللوائح القائمة، تأسيسا على القرار 216 لسنة 2019م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البلدية، ومهمتها الإعداد للانتخابات، والإشراف على العملية الانتخابية، وتتم الانتخابات بالأغلبية، وتضم 3 فئات، هي الفئة العامة، وفئة المرأة، وفئة الجرحى أو ذوي الإعاقة، موضحًا أن اللجنة العليا، تُسمي اللجان الفرعية، وهي مكونة من رئيس و4 أعضاء.