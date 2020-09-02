الرئيس التونسي يقترح استضافة تونس لحوار ليبي تحت رعاية أممية

أخبار ليبيا24

اقترح الرئيس التونسي، قيس سعيد، استضافة تونس لحوار وطني ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

أتى ذلك، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، حيث جدد سعيد على ثوابت موقف بلاده من الأزمة الليبية.

ودعا الرئيس التونسي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي-ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد سعيد، على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي للوضع في ليبيا، مشيرا إلى استمرار التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.