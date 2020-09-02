البدء في تشغيل مطار سبها الأسبوع القادم مصلحة المطارات تعلن استعدادها لتشغيل مطار سبها

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، محمد بيت المال، اليوم الأربعاء، البدء في تشغيل مطار سبها الدولي، ابتداءً من الأربعاء المقبل.

أتى ذلك في رسالة وجهها بالتمر إلى رئيس مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق، بشأن جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية.

وأوضح بيت المال، أن مصلحة الطيران ستقوم بتجهيز المطار وفق المتطلبات الاحترازية الواردة في دليل إجراءات الوقاية من فايروس كوفيد-19 خلال الأسبوع القادم.