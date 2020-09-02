أجدابيا تسجل 27 حالة إصابة بكورونا ووفاة واحدة

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا أجدابيا أمس الثلاثاء عن تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في الإيجاز اليومي لها أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا استلم عدد (59) عينة وكانت النتائج (32) حالة سالبة و (27) حالة نتيجتها موجبة.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل حالة وفاة صباح أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى (15) حالة وفاة وتسجيل حالتي شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (14) حالة شفاء تم تسجيلها مؤخرا.

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية أن إجمالي الحالات الموجبة في أجدابيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى (343) حالة إصابة.