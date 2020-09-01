وزير خارجية تركيا يحذّر اليونان من مغبة التحشيد في جزيرة ميس

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قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء إذا تجاوز حجم التسليح حده في جزيرة ميس؛ فإن اليونان ستكون هي الخاسرة.

وأضاف أوغلو، وفقا لوكالة الأناضول، “نحن مع الجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقي المتوسط لتحقيق التقسيم العادل”.

أتى ذلك بعدما، بدأت اليونان، الأحد، في اتخاذ خطوات جديدة وقدمت قواتها مسافة 2 كيلومتر في شرق المتوسط، بالإضافة إلى تسليح القوات الموجودة على جزيرة ميس اليونانية منزوعة السلاح.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، إن تركيا تواصل أداء دورها المثير للمتاعب لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن أنقرة تواصل تجاهل دعوات الحوار وتصعيد استفزازاتها.

وأضافت، في بيان، أن تركيا تواصل إغراق نفسها في مأزق خياراتها وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يجبر المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير.

وقالت، “ندعو تركيا إلى الكف عن ضجيجها اليومي والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة”.