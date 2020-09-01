مكافحة كورونا طبرق: الوضع الوبائي سئ وعدد الإصابات بلغ 152 حالة

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق ورئيس لجنة الرصد أحمد الفزاني إن حالات الإصابة والوفيات في تزايد بمدينة طبرق.

وأوضح الفزاني لـ”أخبار ليبيا24″ أن تزايد الحالات بسبب استمرار المناسبات الاجتماعية واستهتار بعض المواطنين وغياب الوعي الصحي لديهم.

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية أن عدد المصابين إلى الآن بلغ 152 إصابة وعدد حالات الشفاء 84 حالة وبلغ عدد الوفيات 23 حالة وعدد الحالات النشطة داخل الحجر الصحي 45 حالة منها حالة واحدة حرجة.

وأكد الفزاني أنه لديهم عدد من الحالات على الأكسجين، مشيرًا إلى أن حالات الإصابات في زيادة مخيفة ومقلقة بسبب استمرار المناسبات الاجتماعية من مآتم وأفراح ومخالطة.

وقال عضو اللجنة الاستشارية :”عندما أشاهد الأفراح والمآتم في طبرق أعلم أن الكثير منهم سيكون مكانه الحجر الصحي”.

يشار إلى أن مدينة طبرق شهدت أول إصابة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي وخلال 40 يوم ارتفع عدد المصابين إلى 152 بشكل كبير لدرجة أن الحجر الصحي قد لايتسع للمصابين.