ماكرون يزور الفنانة فيروز في منزلها ويقلدها بوسام فرنسي رفيع

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استقبلت المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، اليوم الثلاثاء، في منزلها في “الرابية” شمال شرقي بيروت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قام بتقليدها بأرفع وسام في فرنسا “جوقة الشرف” من رتبة فارس.

وأظهرت صور نشرتها الرئاسة الفرنسية، وشاركتها فيروز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الفنانة اللبنانية “عصفورة الشرق” وهي تضع قناعا خاصا للحماية من فيروس كورونا، كما حرصت على ترك مسافة مناسبة لاحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث استغرق اللقاء بين الرئيس الفرنسي والسيدة فيروز قرابة الساعة والربع.

وليست هذه المرة الأولى التي تتقلد فيها فيروزأوسمة فرنسية رفيعة، حيث سبق أن قلدها الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران وسام “قائد الفنون والآداب” أحد أرفع الأوسمة الأوربية، أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

كما قلدها الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك وسام “جوقة الشرف” من رتبة فارس أواخر التسعينيات، وهو ذات الوسام الذي قلدها إياه الرئيس إيمانويل ماكرون، وشعاره “الشرف والوطنية”، والذي أسسه قائد فرنسا التاريخي نابليون بونابارت مطلع القرن التاسع عشر.