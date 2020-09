لدعم الوفاق .. صحفية أمريكية تؤكد دخول مرتزقة سوريين جدد إلى ترهونة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل على دخول مرتزقة سوريون إلى مدينة ترهونة برفقة عناصر لحكومة الوفاق.

سنيل قالت في تغريدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أفاد سكان ترهونة عن دخول رتل جديد لحكومة الوفاق “أكثر من نصفه من المرتزقة السوريين””.

وتابعت، نقلاً عن أحد المدنيين إنه غير قلق بشكل خاص، لأنه كان يتجنب بالفعل مغادرة منزله منذ أن سيطرت حكومة الوفاق على ترهونة في يونيو الماضي.

People in Tarhuna report the entrance of a new GNA convoy (more than half of which is comprised of Syrian mercenaries.) One civilian said he's not particularly worried, because he's already been avoiding leaving his house since the GNA took over Tarhuna in June.

