كورونا ليبيا يكسر مجددًا حاجز الإصابات اليومية

كورونا ليبيا يكسر مجددًا حاجز الإصابات اليومية أرقام كورونا تواصل الصعود في ليبيا وتصل لأكثر من 14 ألف إصابة

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا عدد الـ14 ألف إصابة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 658 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني، أن من بين الأرقام الجديدة 491 حالة جديدة و167 حالة مخالطين.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد 217 حالة شفاء وعدد 5 حالات وفاة. وبهذه الأرقام؛ فإن اجمالي عدد الإصابة في ليبيا ارتفع إلى 14,624 بينها 12,706 حالة نشطة و1,676 حالة تعافي و242 حالة وفاة.