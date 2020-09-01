طبي بنغازي ينفي قيام أي شخص بتجارب طب بديل وإنتاج لقاح لعلاج “كورونا”

أخبار ليبيا24

نفت إدارة مركز بنغازي الطبي اليوم الثلاثاء قيام أي شخص بتجارب الطب البديل وإنتاج لقاح لعلاج مرض “كورونا” داخل برج الأمل في المركز.

وأوضحت إدارة المركز عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن مايتم تناوله من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص عاري عن الصحة تمامًا.

وأكدت إدارة مركز بنغازي الطبي أن الشخص الذي يدعى اسعد ازبيطة العرفي لم يقم بأي تجارب عن الطب البديل داخل برج الامل، لافتة إلى أنها هي اخبار غير صحيحة.

وشددت إدارة مركز بنغازي الطبي المواطنين بالابتعاد عن الأكاذيب والإشاعات واللعب بعقول الناس، نافية نفيا قاطعا صحة الكلام الذي تم نشره.

وكانت صفحت التواصل الاجتماعي تداولت اليومين الماضيين أخبارًا تفيد بأن مواطن من منطقة سلوق تمكن من اكتشاف لقاح فعال في القضاء على فيروس كورونا، وانه على وشك الانتقال إلى برج الأمل للبدء في إعطاءه للمرضى وجاهز للاختبارات المجهرية تحت أيدي اطباء كبار للتأكد من صحته.