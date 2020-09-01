شخص يقود دراجة نارية يفجر نفسه قرب بوابة الغيران بطرابلس

أخبار ليبيا24

أفادت مصادر مطلعة وشهود عيان قيام شخص يقود دراجة نارية بتفجير نفسه بالقرب من بوابة الغيران في طرابلس، من دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء التفجير.

وأوضحت المصادر، الشخص فجر نفسه أثناء قيادته لدراجة نارية صباح اليوم المحلي بالقرب جزيرة دوران الغيران، غرب طرابلس.

ونُشرت، على منصات التواصل الاجتماعي، صور مروعة، قيل إنها لأشلاء الانتحاري الذي فجر نفسه، إضافة إلى بقايا الدراجة النارية التي كان يقودها.