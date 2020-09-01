دي مايو يبحث مع المشري في طرابلس فرص استئناف الحوار

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أخبار ليبيا24 – سياسة

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته طرابلس اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا.

وتناول الاجتماع المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وقد حضر الاجتماع من جانب المجلس الأعلى للدولة النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كله، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.

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