“دي مايو” يؤكد لــ”صالح” قناعة بلاده بتجميد عائدات النفط لحين تشكيل حكومة موحدة الطرفين يبحثان سُبل الوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” مساء اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة القبة بوزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو ” والوفد المرافق له عقب وصوله إلى مطار الأبرق .

وكان في استقبال وزير الخارجية الإيطالي رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري .

وبحث صالح مع “دي مايو” تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا .

ومن جهته، أكد ” دي مايو ” لرئيس مجلس النواب عن دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، مشددًا على قناعة بلاده بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.