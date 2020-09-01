تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو في الدوري الإسباني

أخبار ليبيا24

يلتقي حامل لقب الدوري الإسباني ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، في الموسم الجديد بالجولة السابعة، يوم 25 أكتوبر المقبل في معقل البارسا “كامب نو”.

هذا وستكون مواجهة الدور الثاني الكلاسيكو يوم 11 أبريل عام 2021، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.