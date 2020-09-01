بينهم أربع ليبيين .. محكمة مصرية تؤجل محاكمة 10 متهمًا بالتخابر مع داعش في ليبيا

بينهم أربع ليبيين .. محكمة مصرية تؤجل محاكمة 10 متهمًا بالتخابر مع داعش في ليبيا المحكمة تقرر تأجيل الجلية إلى منتصف سبتمبر الجاري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهد مجمع محاكم طره، بجمهورية مصر العربية، استئناف محاكمة 10 مُتهمين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع داعش ليبيا”.

واستمعت المحكمة، وفقًا لما نشره موقع “مصراوي”، إلى أقوال شاهد إثبات واحد، وهو أحد المجني عليهم في الواقعة، واستكملت المحكمة فض أحراز القضية على مدار ساعتين تقريبًا، وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة الرابع عشر من سبتمبر الجاري، لسماع أقوال الشاهدة رقم 11 بقائمة الثبوت.

يذكر أن النائب العام المصري، أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب ميليشيا الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن – حركي “أبو إسلام” (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب ميليشيا الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بمصر، تردد محمد رجب عبدالواحد حسن، على ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017م، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

يشار إلى أن ناصر جهاز المباحث الجنائية فرع المرج والساحل والحزام المعروف بالأدلة الجنائية المرج بالتعاون مع الشرطة القضائية المرج تمكنوا من القبض على هؤلاء العناصر الإرهابية من الجنسية المصرية في التاسع من يناير من العام الماضي .