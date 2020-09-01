بوغدانوف يبحث مع مبعوث صالح بدء حوار ليبي شامل في أسرع وقت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، الوضع العسكري والسياسي في البلاد مع التركيز على بدء حوار ليبي شامل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، “في سياق تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي في ليبيا وحولها، تم التركيز على أهمية إقامة حوار ليبي شامل في أقرب وقت ممكن”.

وأكد البيان أن الحوار الليبي لابد أن يكون على أساس قرارات المؤتمر الدولي في برلين في 19 يناير وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، مُشددًا على الموقف الداعم للعملية السياسية التي يقودها الليبيون أنفسهم ويهدف إلى ضمان وحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا.

وسبق مباحثات اليوم مباحثات كانت بالأمس حيث بحث بوغدانوف، مع البدري، آخر مستجدات الأزمة الليبية، ووفق بيانٍ للخارجية الروسية، نشرته “روسيا اليوم”، أمس، وتسلم بوغدانوف رسالة من رئيس مجلس النواب، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس، توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات بشأن تطورات الأزمة الليبية.