النهر الصناعي يعلن انفراج مشكلة المياه في بنغازي وسلوق وأجدابيا
أخبار ليبيا24
أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي أمس الإثنين عن الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح الوصلات المتضررة على خط أنابيب أجدابيا سلوق.
وأضاف الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك” أن إدارة التشغيل والصيانة ستبدأ الثلاثاء في ضخ المياه في الأنابيب لتعبئة الخط وستصل المياه لمناطق غرب بنغازي المقرون وقمينس وسلوق، ومنها إلى مدينة بنغازي غد الأربعاء.
وقدم جهاز النهر الصناعي الشكر لكل من ساهم في إتمام وإنجاز أعمال الصيانة قبل الوقت المحدد
يشار إلى أن مدينة بنغازي عانت من نقص في إمدادات المياة خلال الأيام الماضية بسبب تسرب في خطوط الأنابيب.