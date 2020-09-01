النهر الصناعي يعلن انفراج مشكلة المياه في بنغازي وسلوق وأجدابيا

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أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي أمس الإثنين عن الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح الوصلات المتضررة على خط أنابيب أجدابيا سلوق.

وأضاف الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك” أن إدارة التشغيل والصيانة ستبدأ الثلاثاء في ضخ المياه في الأنابيب لتعبئة الخط وستصل المياه لمناطق غرب بنغازي المقرون وقمينس وسلوق، ومنها إلى مدينة بنغازي غد الأربعاء.