الرئاسي يعطي الإذن لإنفاق 2 مليار دينار على البلديات

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منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الإذن بإنفاق 2 مليار دينار ليبي خلال العام 2020 لتغطية نفقات الباب الثاني والثالث للبلديات.

ووفقًا للقرار، تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف.

وتغطى النفقات المنصوص عليها مناصفة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

ويوزع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية، ووفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي.

وبحسب القرار، تخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة، بالإضافة إلى ما تم تحصيله من زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار، يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.

وعلى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي في حساب الإيراد العام.

ويتولى وزير المالية، إصدار التفويضات المالية لنفقات، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية.

كما تتولى وزارة المالية، تسييل المبالغ المفوض بها في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات.

وبناء على القرار، تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية (الفنية-المالية) إلى وزارة الحكم المحلى، والتي تتولى التسوية مع وزارت التخطيط والمالية.