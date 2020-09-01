الجراري: مصر تقرر فتح منفذ السلوم البري الحدودي مع ليبيا أمام المسافرين

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أخبار ليبيا 24 -خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، إن السلطات المصرية قررت، اليوم الثلاثاء، عودة فتح منفذ السلوم البري للسماح بدخول الليبيين حسب الاتفاقيات السابقة بين البلدين اعتبارا من اليوم.

وأوضح الجراري، يسمح بدخول الليبيين الذكور ما هم تحت سن 18 سنة وأكثر من 45 سنة بدون قيد أو شرط وبدون تأشيرة، أما ما بين سن 18 إلى 45 عليهم بالتسجيل في القوائم حسب حصص البلديات الثلاثة السابقة وهي بلديات طبرق وامساعد وبئر الاشهب.

وأضاف، أما بخصوص النساء يسمح لهن بالدخول في أي وقت بدون قيد أو شرط.

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