الاستشارية طبرق تبحث مع المجلس التسييري انقطاع الكهرباء عن مصنع الأكسجين

الاستشارية طبرق تبحث مع المجلس التسييري انقطاع الكهرباء عن مصنع الأكسجين

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق فرج الجالي اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية ومدير شركة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي على مصنع الغاز الوحيد في المدينة.

وأضاف الجالي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ نعاني من نقص اسطوانات الأكسجين بمقر الحجر الصحي بسبب إنقطاع الكهرباء على مصنع الأكسجين والذي يقع بمنطقة باب الزيتون المصدر الوحيد للحجر الصحي.

وتابع رئيس اللجنة :”أكثر من 40 حالة مصابة بكورونا مهددة بالخطر بسبب نقص الأكسجين والذي يعتبر مهم جداً للمرضى المتواجدين بالحجر الصحي”.

وأكد الجالي بأن الحجر الصحي وسعته البسيطة وإمكانيته الطبية والدوائية لا يمكن له أن يستقبل أي حالات مصابة من المدن الغربية التي لاتتبع بلدية طبرق.

وذكر رئيس اللجنة، :”تجاوب معنا رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وأصدر تعليماته بعدم قبول أي حالة من البلديات الأخرى لوجود حجر صحي في كل المناطق المجاورة للبلدية”.

ومن جهته، طالب رئيس المجلس التسييري من شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن المصنع في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها مدينة طبرق بوصول أعداد المصابين إلى 152 حالة.

