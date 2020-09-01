الأولمبية تجتمع باتحاد الجمباز ووعود بتذليل الصعوبات التي تواجه اللعبة

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ناقش رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق الإثنين بمكتبه مع رئيس الاتحاد الليبي للجمباز عبد المنعم طنيش وأمين عام الاتحاد أنور حسونة، عدة مواضيع متعلقة بلعبة الجمباز وسبل تفعيل عمل الاتحاد.

وقدم الزروق وعودًا بتذليل الصعوبات التي تواجه اتحاد الجمباز مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود لأجل مستقبل هذه اللعبة وأبطالها الذين حققوا نتائج دولية إيجابية خلال السنوات الأخيرة.

وأثنى رئيس اتحاد الجمباز على جهود رئيس اللجنة الأولمبية واهتمامه وتعامله مع أسرة الجمباز الليبي .