استدعاء 23 لاعبا لمعسكر منتخب ليبيا لكرة القدم

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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن قائمة المنتخب الليبي الأول التي ستستعد لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكرت مصادر مقربة من اتحاد الكرة أن المنتخب الليبي الأول سيدخل الثامن من سبتمبر الجاري في معسكر استعدادي في مدينة زوارة.

وضمت القائمة التي تم استدعائها 23 لاعبا محليا هم مراد الوحيشي – أحمد عزاقة – عبد الحكيم التركي- فتحي رشيد -عبد الرحيم التريكي -صلاح فكرون -علاء القجدار -طاهر بن عامر -يوسف مينه-عبد العزيز الصويعي-محمود عكاشة-معاذ العمامي -بلقاسم رجب -محمد التهامي -ربيع الشادي -مهند بوعجيلة -أسامة البدوي -عمران سالم -أحمد القديري -أنس المصراتي -محمد التاورغي -محمد الغنيمي -خالد مجدي.