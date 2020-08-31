منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود ليبيا في مواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

أشادت ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف بجهود وزارة الصحة في الحكومة الليبية و الدولة الليبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأنها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية.

وأضافت هوف أن ليبيا بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل البلديات لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.