منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود ليبيا في مواجهة كورونا
أخبار ليبيا24
أشادت ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف بجهود وزارة الصحة في الحكومة الليبية و الدولة الليبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأنها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية.
وأضافت هوف أن ليبيا بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل البلديات لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.
وأشادت ممثل منظمة الصحة العالمية بجهود وزارة الصحة في الحكومة الليبية و بمنظومة رصد الأمراض التنفسية في ليبيا ، وبأنها تعمل وفق معايير المنظمة الدولية.
وأكدت أنها في غاية الامتنان لإتاحة الفرصة من قبل وزير الصحة لمعرفة المزيد عن حالة جائحة COVID-19 والتحديات التي تواجهها والخطوات التي تتخذها السلطات الصحية لتحسين ليس فقط الاستجابة لـ COVID-19 ولكن خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وأشارت هوف إلى أن منظمة الصحة العالمية على استعداد لتقديم المساعدة الفنية وغيرها من أشكال الدعم لمساعدة جهوده لوقف انتشار COVID-19 مضيفة بأنها تشارك في نفس الهدف المتمثل في العمل على ضمان نتائج صحية أفضل لجميع الناس في ليبيا.