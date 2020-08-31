مكافحة كورونا “درنة أم الرزم” تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” اليوم الإثنين تسجيل عدد 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة الاستشارية الطبية أنها سحبت اليوم عدد 21 عينة وكانت نتائجها عدد 13 حاله سالبة، وعدد 8 حالات موجبة.

وأشارت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” إلى أن مركز الشفاء للعزل الطبي في منطقة الفتايح شهد شفاء حالتين، إضافة إلى تسجيل خمس حالات وفاة في الثلاثة ايام الماضية.